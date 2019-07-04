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Детскую площадку открыли в деревне Лопушина в Голышмановском городском округе

Общество, 18:43 04 июля 2019

Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Качели, песочница, горка и спортивные объекты для детей появились в деревне Лопушина Голышмановского городского округа. Игровая площадка обустроена на средства гранта федерального конкурса первичных отделений партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения.

Как сообщил глава Среднечирковского сельского поселения Юрий Пуртов, идея строительства площадки принадлежала группе инициативных местных жителей, ее высказали на сходе граждан.

"Мы приняли участие в конкурсе первичных отделений, и теперь, благодаря гранту, смогли обустроить площадку. Нам помогли волонтеры, которые готовы участвовать в развитии сельского поселения и откликнулись на просьбу помочь", - рассказал Юрий Пуртов.

Открытие площадки приурочили ко Дню защиты детей, в дальнейшем администрация поселения планирует организовать на ней работу выездной библиотеки, проводить праздники и различные мероприятия. Например, зимой дети и взрослые будут строить на ней снежный город и участвовать в конкурсе на лучшую снежную скульптуру.

Проект строительства детской площадки стал одним из трех проектов-победителей Тюменской области. В число 600 победителей федерального конкурса грантовой поддержки "Единой России" вошли проект по установке в селе Боровлянка Голышмановского городского округа памятника уроженцу села Герою Советского Союза Петру Юрлову и тюменский проект по арт-терапии "Краски жизни" для детей, находящихся на долгом стационарном лечении.

Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

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# Голышмановский городской округ , грант , детская площадка , Единая Россия

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