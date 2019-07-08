Школьники представят в Тюмени идеи по электроснабжению в условиях тотального энергетического сбоя

| Фото: пресс-служба фонда "Надежная смена" | Фото: пресс-служба фонда "Надежная смена"

Финал Школьной лиги VII Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 8 июля, сообщает пресс-служба фонда "Надежная смена".

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", созданную по инициативе президента России Владимира Путина.

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" - это международная система соревнований по решению кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

"Цели Школьной лиги "CASE-IN" − дать школьникам знания об энергетике и выявить наиболее перспективных учащихся, заинтересованных в приобретении профессий энергетической отрасли", − отметил основатель и сопредседатель оргкомитета "CASE-IN", директор фонда "Надежная смена" Артем Королев.

На финал Школьной лиги "CASE-IN" в Тюмени соберутся 85 участников: это команды старшеклассников из 17 регионов России, прошедшие отборочный этап. Им предстоит защитить свое решение кейса по теме "Электроснабжение города будущего".

Кейс для школьников был разработан в рамках единой темы "Цифровая трансформация" Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" и связан с актуальностью цифровизации для ТЭК России: энергетика и направление "Smart City" включены в национальную программу "Цифровая экономика РФ".

По условиям кейса, Россия в 2030 году прекратила эксплуатацию атомных и тепловых электростанций в связи с истощением запасов ископаемых энергоносителей и резким ухудшением экологической обстановки. Это повлекло резкое увеличение спроса на технологии, обеспечивающие эффективные производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии, а также ее экономию.

Финалисты представят экспертам идеи электроснабжения конкретных городов России в 2030 году в гипотетических условиях прекращения эксплуатации атомных и тепловых электростанций.

"Школьникам предстоит участвовать в соревнованиях, где одних базовых знаний по физике, например, будет недостаточно, потому что инженерное творчество требует нетривиального мышления и особых усилий. Кроме того, ребята должны уметь компилировать свои знания, быть готовыми к командной работе, чтобы в короткие сроки выдать результат, а затем презентовать его главным инженерам компаний, которые и являются заказчиками этого проекта. Желаю ребятам хорошего настроя на честную и упорную борьбу и, конечно же, удачи", - сказала накануне соревнований глава опорного вуза Вероника Ефремова.

Решения финалистов оценят эксперты – представители Тюменского индустриального университеты и специалисты энергокомпаний региона.

По итогам финала в Тюмени чемпионы Школьной лиги "CASE-IN" отправятся на образовательную смену в МДЦ "Артек".

Также чемпионы и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в Тюменский индустриальный университет и Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва).