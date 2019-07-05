Более семидесяти единиц незаконного оружия изъято у жителей региона
| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области
Более 70 единиц оружия изъято у жителей Тюменской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал". Составлено 90 административных протоколов, возбуждено одно уголовное дело, сообщает региональное управление Росгвардии.
Правоохранители проверили более 1,5 тыс. владельцев гражданского оружия. За различные нарушения было изъято более 70 единиц гладкоствольного, газового, огнестрельного оружия, а также 20 патронов. 23 единицы незаконно хранившегося оружия граждане сдали добровольно.