Участники отбора на Кубок РТК испытают роботов в Тюмени

| Фото: со страницы "Кубок РТК" во Вконтакте | Фото: со страницы "Кубок РТК" во Вконтакте

Заключительные отборочные соревнования перед региональным финалом робототехнических соревнований "Кубок РТК: Тюмень" пройдут в Тюмени в Центре робототехники и автоматизированных систем управления 16 июля, сообщает РИО-центр.

Испытать своего робота на полигоне можно в одной из двух номинаций - "Искатель" или "Экстремал".

В "Искатели" допускаются ребята возрастом от 11 до 14 лет. В этой номинации оператор управляет роботом непосредственно на полигоне и может наблюдать за ним своими глазами.

В номинации "Экстремал" допускаются участники от 14 лет и старше, без ограничений по возрасту. Здесь управление роботом ведется при помощи видеозрения робота с использованием специальной аппаратуры. Участники сами выбирают количество испытаний для прохождения на полигоне. В итоговый зачет идет лучшая из двух попыток заезда.

Финал региональных соревнований "Кубок РТК:Тюмень" пройдет в ноябре, в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019". Участие в финале примут лучшие команды по итогам трех отборочных этапов.

"Кубок РТК: Тюмень" — это ежегодные региональные соревнования по робототехнике. Главная цель — создать условия для развития научно-технического творчества учащихся и профориентации молодежи. Организатор турнира - департамент информатизации Тюменской области.

Для участия в третьем отборочном этапе робототехнических соревнований "Кубок РТК:Тюмень" необходимо зарегистрироваться в форме и заполнить положение, которые доступны в официальной группе.