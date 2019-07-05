Иностранных турагентов посвятили в нефтяники на учебном полигоне ТИУ

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Учебный полигон Тюменского индустриального университета в с. Успенское посетили представители туриндустрии зарубежных стран. Визит состоялся в рамках информационного тура "Начни знакомство с Сибирью в Тюмени", который стартовал 3 июля, сообщает ТИУ.

Цель путешествия, организованного департаментом потребительского рынка и туризма региона – показать зарубежным турагентам самое интересное, чем богат тюменский край для продвижения и популяризации туристических продуктов Тюменской области среди иностранных граждан.

За несколько дней гостям из Японии, Германии, Эстонии, Болгарии, Словении, Литвы, Италии, Сербии и Сингапура покажут Ялуторовский острог, Абалак, крупнейшую площадку нефтехимического производства в Тобольске.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Буровая вышка учебного полигона ТИУ в Успенке – сооружение примечательное, именно ее снимали в советском фильме "Сибириада". В 2017 году Агентство туризма и продвижения Тюменской области включило учебную буровую в число объектов туристического маршрута нефтяника "Черное золото Сибири". С этого момента туристы стали частыми гостями на полигоне. Здесь их знакомят с нефтедобывающим оборудованием, посвящают в нефтяники и угощают фирменной ухой.

Гидами по территории полигона для иностранных туристов стали заведующий учебным полигоном Иван Подгорный и магистрант ТИУ Джоел Азамесу.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

После короткого осмотра площадки полигона гостей пригласили пройти на инструктаж в предусмотренный для этих целей вагончик. А затем, получив каски, иностранные туристы отправились осматривать буровую вышку.

"Во время посещения Азербайджана в Баку я видела нефтяные вышки, но только снаружи. Посмотреть, как они устроены изнутри, мне еще никогда не доводилось. Это очень интересно. У нас тоже присутствует крупная нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Как они это делают, добывают нефть, интересно сегодня многим. Ведь мы все зависим от нефти", — поделилась турагент из Литвы Вилия Плунгите.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Всех участников информационного тура после посещения буровой вышки посвятили в нефтяники. Иностранные гости произнесли клятву нефтяника, их щеки и нос помазали нефтью.

Второй этап посвящения - дегустация фирменной ухи.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

"Это уникальный опыт. Я никогда не был в Сибири, никогда не поднимался на буровую вышку и уж тем более не пробовал рыбный суп, в который добавили нефть. Все очень нравится, очень хорошая экскурсия. Я в восторге", — поделился впечатлениями от визита директор сингапурского турагентства Ко Пох Чай.

По словам Ивана Подгорного, с тех пор, как вузовская площадка вошла в областную туристическую программу "Visit Tyumen" и сюда начали регулярно привозить туристов, посвящение в нефтяники прошли уже более 300 человек. Всякий раз участники были в восторге от этого мероприятия.