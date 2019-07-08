Ишимцам расскажут о защите прав туристов

| Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме | Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме

Бесплатные консультации по вопросам туристических услуг могут получить жители Ишима и Приишимья по горячей линии консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме с 8 по 22 июля.

Юрист консультационного пункта даст рекомендации по питанию, прививкам, купанию в условиях жаркой погоды, проконсультирует по эпидемиологической ситуации за рубежом, разъяснит правила безопасного поведения на отдыхе, расскажет, как защитить свои права в сфере получения туристических услуг.

Консультации можно получить в Ишиме на ул. Ленина, 28, по электронной почте icons@fguz-tyumen.ru и по телефону 8 (34551) 23284.

По информации юриста учреждения Валентины Плесовских, всего во втором квартале 2019 года в консультационный пункт по защите прав потребителей обратились 443 потребителя, в ходе консультаций подготовлено 22 проекта документов: претензий, исковых заявлений.

"Я обратился в консультационный пункт по защите прав потребителей в связи с приобретением некачественного дивана. Мне помогли составить претензию, а после и исковое заявление. В итоге суд вынес решение, взыскал с продавца стоимость товара, неустойку, убытки, компенсировал моральный вред, а также наложил штраф на продавца за отказ в добровольном порядке удовлетворить мои требования", – поделился Вадим Димитров.

Соб. инф.