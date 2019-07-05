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Мужчина и женщина утонули в Югре

Происшествия, 14:05 05 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Утонувших мужчину и женщину достали из воды в Нижневартовском районе югорские спасатели 4 июля, сообщает "Центроспас-Югория".

Сообщение с призывом помочь в поисках утонувшей в оз. Мутное женщины 1980 года рождения поступило спастелям из Излучинска. Прибыв на место сотрудники "Центроспас-Югория" обследовали 450 квадратных метров водной акватории. Тело погибшей нашли и передали сотрудникам полиции.

4 июля спасатели также выезжали на протоку Окуневка в Излучинск. Требовалась помощь в поисках утонувшего мужчины 1976 года рождения. Его тело обнаружили водолазы.

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# вода , спасатели

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