Тюменская разработка Go-RFID продлевает жизнь промысловому оборудованию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Веб-сервис и аппаратный комплекс для автоматической идентификации объектов учета Go-RFID повышают эффективность оборудования на предприятиях газодобывающего промысла. Разработка компании "ГРИН-Пром" привлекает все больше партнеров в тюменском регионе и за его пределами.

Резиденты бизнес-инкубатора создали разработку, которая позволяет перейти от бумажной инвентаризации в цифровую. Об успехах технологической новинки рассказал генеральный директор компании "ГРИН-Пром" Егор Торопчанин. Основой инновации стали RFID-метки (Radio Frequency Identification Dentification – радиочастотная идентификация), которые пришли на смену штрих-кодам и QR-кодам. RFID-метками сегодня маркируют от полотенец в отеле до оборудования тяжелой промышленности.

По словам Егора Торопчанина, сегодняшний бизнес ищет возможности снижения маржинальности как в сфере строительства, нефтегазодобывающей отрасли, так и в ритейлинге или логистике.

"Наступает эра управления эффективностью. Наш веб-сервис для радиочастотной идентификации промышленного оборудования позволяет решать поставленные задачи", – презентовал технологию Егор Торопчанин.

Аппаратно-программный комплекс Go-RFID позволяет быстро собирать и надежно хранить данные об объектах в единой базе на сервере. За счет модульности программной части Go-RFID гибко адаптируется для решения задач предприятий разного профиля и масштаба. Среди крупных пользователей Go-RFID - завод "Уралмаш", компании OGK Group, "Роснефть", Haihua и другие.

"Самый крупный наш проект был с компанией "Газпром бурение". Мы пометили все их оборудование на буровых вышках – около 19 тысяч единиц оборудования. Теперь у них заработал "Умный склад". Предприятие видит свои склады по всей России, а также видит их перемещение в случае транспортировки со склада на склад", – привел пример Егор Торопчанин.

Веб-сервис Go-RFID работает на Android, пользователь пополняет информацию с мобильного считывателя RFID-меток. Мобильный считыватель может работать как отдельное устройство, так и крепиться к смартфону. Кроме того, можно установить на складе предприятия стационарную антенну для считывания RFID-меток.

К примеру, труба на заводе получает RFID-метку. В ней производитель заполнил описание – все характеристики трубы. RFID-метку и электронный паспорт изделия нельзя заменить или подделать, что ведет к уменьшению количества краж и подмен оборудования. При покупке изделия с помощью RFID-метки предприятие его оприходует на своем складе. Сюда же, в RFID-метку, будут записывать историю жизнедеятельности трубы – весь путь от завода-производителя до места использования на предприятии.

"Часто изделие или оборудование списывают раньше, чем заканчивается срок эксплуатации. Например, на трубах раньше писали номер мелом, надпись стиралась, ее история утрачивалась. Никто не мог ручаться за ее срок эксплуатации, поэтому трубу заменяли заранее. С помощью нашей технологии оборудование предприятия увеличивает выработку", – заявил разработчик.

Веб-сервис позволяет увидеть всю историю оборудования целиком – весь жизненный цикл с момента производства до изнашивания и утилизации. Автоматизация процессов учета и контроля исключает человеческий фактор, позволяет контролировать меченый объект в режиме реального времени, сокращает время поиска необходимых материалов и инструментов, затраты на выполнение аварийных работ за счет своевременного получения информации о техническом состоянии оборудования.

Компания "ГРИН-Пром" представит разработку на X Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге 8-11 июля. Тюменскую область так же представят резиденты бизнес-инкубатора компании "СиМакс", "Жилищный стандарт", "НЕО-композит", "Фратрил" и "Орион".

Ирина Ромашкина