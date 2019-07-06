Региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Тюмени

| Фото: Cергея Кузнецова | Фото: Cергея Кузнецова

Около ста представителей Тюменской области, Ямала и Югры из более тысячи ста, заявившихся к участию, прошли отбор и приехали на очный региональный хакатон Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Он начался на базе Финансово-экономического института Тюменского государственного Университета 6 июля. Аналогичные соревнования в июне и июле проходят в сорока городах страны в рамках проекта "Россия - страна возможностей".

"Конкурс беспрецедентен по масштабам - более 66 тысяч человек подали заявки. Популярность связана с тем, что в мировом масштабе есть большой спрос на IT-специалистов. Неожиданностью было то, что конкурс, который задумывался как кадровый, перерос себя: прототипы, разработанные участниками, оказались востребованы в регионах. У нас более десятка случаев, когда региональные власти связываются с командой и берутся за внедрение их идей. Думаю, на финальном хакатоне мы представим кейсы решений, которые уже работают на территории страны", - рассказал координатор конкурса "Цифровой прорыв" Валерий Згонников.

Участникам - проявить фантазию, экспертам - присмотреться к программистам региона рекомендовала директор РИО-центра Татьяна Беляева. По ее мнению, конкурсанты могут найти действительно интересные и неочевидные решения поставленных задач.

"В нашем регионе уже созданы условия для цифровизации - у нас работают школа программирования и центр робототехники, в этом году открываем школу юных нейроинженеров. В регионе действуют федеральные проекты, на базе вузов созданы площадки для подготовки кадров. Региональное сообщество готово к конкурсу "Цифровой прорыв",- сказала Татьяна Беляева.

| Фото: Cергея Кузнецова | Фото: Cергея Кузнецова

В течение 36 часов участники хакатона будут разрабатывать прототипы цифровых решений в сфере образования и науки, госуслуг, ЖКХ и городской среды, а также транспортной логистики. Конкретные задачи, над которыми предстоит работать, командам стали известны уже на площадке марафона. Среди прочего, они создадут прототип "социального калькулятора" для расчета суммы льгот или субсидий, а также проект по распространения знаний о киберугрозах.

"В нашей команде пятеро: веб-дизайнеры, разработчики, маркетолог. Мы познакомились и объединились благодаря чату "Цифрового прорыва". Мы выбрали направление "Образование и наука", которое оставляет большой простор для творчества, накануне обговорили варианты дизайна и принципы работы. У каждого из членов команды свои причины принять участие в хакатоне: это и возможность углубить свои знания, и проверить свои силы, и познакомиться с коллегами", - рассказали участники "Цифрового прорыва" Денис Исаев, Анастасия Смирнова и Антон Пелымский.

Результаты регионального этапа объявят вечером 7 июля. Финальный хакатон, куда пригласят лучших участников, пройдет в Казани в конце сентября 2019 года, и соберет, как ожидается, более 3 тыс. человек.

По данным организаторов Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", участники могут выиграть призы в размере 500 тыс. рублей на команду, грант на реализацию проекта от Фонда содействия инновациям, а также получить содействие в запуске своего технологического бизнеса и возможность трудоустройства в ведущих компаниях страны.

Татьяна Ковалева