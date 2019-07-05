  • 5 июля 20195.07.2019пятница
  • USD63,4013
    EUR71,5420
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-западный

Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Тюменской области

Общество, 18:14 05 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый заместитель областного прокурора Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Тюменской области.

Приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 4 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, экс-прокурор Тюменской области Владимир Владимиров назначен на должность Северо-Западного транспортного прокурора. Указ подписал президент России Владимир Путин 3 июля.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Владимиров , назначение , Руфат Биктимеров , Юрий Чайка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 05.07.2019Сказ о Петре и Февронии покажут посетителям тюменского музея
19:16 05.07.2019Что общего у борща и полипропилена, узнали тобольские школьники
18:54 05.07.2019Гостей ИННОПРОМа-2019 ждет насыщенная культурная программа
18:43 05.07.2019Тобольским художникам предлагают раскрасить фасады зданий