Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Тюменской области
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Первый заместитель областного прокурора Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Тюменской области.
Приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 4 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, экс-прокурор Тюменской области Владимир Владимиров назначен на должность Северо-Западного транспортного прокурора. Указ подписал президент России Владимир Путин 3 июля.