Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" расширит свой формат

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С аншлагом прошел XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в духовной столице Сибири 6 июля. Любителей классической музыки и оперы не остановило даже ненастье.

И это неудивительно, ведь перед зрителями выступили певцы Мариинского театра, а также Тюменский филармонический оркестр и хоровая капелла, успешно зарекомендовавшие себя на различных концертных площадках России и зарубежья.

В концерте прозвучало 15 популярных шедевров западно-европейских и русских композиторов, слушатели по достоинству оценили исполнение и артистизм солистов, талант музыкантов. О мастерстве творческих коллективов говорит и то, что за короткий срок они смогли гармонично сработаться.

Это отметила в интервью журналистам народный артист РФ, художественный руководитель Академии оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. "Хоровая капелла, вокалисты театра и тюменский оркестр работают слаженно, все стараются и работают на результат. Мне очень понравился оркестр. Я думаю, можно уже говорить о более серьезных вещах, в том числе о концертном исполнении больших опер", - подчеркнула эксперт.

Что касается солистов Мариинского театра, то в Тобольск они приехали с хорошим настроением, желая понравиться зрителям. "Мы много выступаем на открытом воздухе, но особенно приятно это делать, когда само место связано с историей, это придает какое-то другое настроение, по-особенному чувствуешь то, что исполняешь, если это тоже связано с историей. Уверена, что и сегодня мы не разочаруем слушателя", - отметила руководитель.

Рассказывая о программе, Лариса Гергиева отметила, что в этот раз она подобрала очень сложный репертуар, чтобы слушатели смогли оценить и богатство музыкального материала, и мастерство солистов театра. "Программа, которую я специально придумала для сегодняшнего концерта, включает настоящие оперные хиты. Это не только арии, это и сцены, и дуэты из опер западно-европейских и русских композиторов. Для вокалистов это труднейшие арии их репертуаров – из самых-самых известных опер. Хочется, чтобы слушатели, которые пришли сегодня, невзирая на легкую непогоду, смогли вживую услышать эти замечательные образцы классической оперной музыки", - отметила народная артистка.

Впервые в фестивале солисты Мариинского театра участвовали 10 лет назад, и сегодня Лариса Гергиева поблагодарила организаторов фестиваля за возможность снова приехать в Тобольск и развитие фестивального движения. "Как это здорово, когда в небольших городах нашей замечательной страны не только рождаются, но и укореняются такие фестивали. Хочу пожелать "Лету в Тобольском кремле" долгой творческой жизни, чтобы самые значительные музыканты приезжали и выступали в Тобольске и это стало доброй традицией, - отметила Гергиева. - Я очень признательна тем людям, от которых зависит проведение таких мероприятий. Это важно. Кто знает, может, среди тех детей, которые придут сегодня на концерт, есть будущие Федоры Шаляпины, Антонины Неждановы. Артисты самого высокого уровня должны выступать в подобных местах. Я предлагаю этот фестиваль немного расширить. Чтобы жители Тобольска, гости города могли посетить в рамках фестиваля не одно мероприятие. А самое главное, чтобы этот процесс шел во многих городах нашей страны. Потому что есть люди, которые, к сожалению, никогда не слышали, как вживую играет симфонический оркестр или поют оперные артисты. И мне кажется, в стране такое движение уже началось".

Гендиректор Тюменского концертного театрального объединения Надежда Казначеева рассказала, каким видится музыкальный фестиваль в будущем: "В перспективе - расширение той профессиональной академической программы, которую мы представляем на этом фестивале. Репертуар, содержание зависят от того, сколько у нас будет зрителей. Зритель приезжает сюда для того, чтобы удивиться всему: высокому искусству, академическому исполнению нашего симфонического оркестра, исполнительскому искусству приезжих артистов. Наша задача – каждый раз предлагать новое, нарабатывать новые программы. На следующий год мы хотим расширить наш фестиваль в части образовательных программ, ведь чтобы готовить большие проекты, мы должны воспитывать молодежь, не только давать возможность слушать и понимать музыку, но и объяснять, как ее воспринимать. Мы планируем проводить мастер-классы, творческие встречи с профессиональными коллективами именитых артистов, которые приезжают на "Лето в Тобольском кремле".

Продюсер музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" Николай Гулевич напомнил, что фестиваль существует уже 13 лет, благодаря большой поддержке и инициативе руководства Тюменской области и ведущих деятелей культуры. "Если бы не их старания по развитию и сохранению этого уникального культурного явления, фестиваля бы не было. Планов у нас много, главное – согласие региона на их осуществление", - отметил Николай Гулевич.

Татьяна Тихонова