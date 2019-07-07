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Горожан приглашают на экскурсию по ночной Тюмени

Общество, 14:28 07 июля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Вечерние экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь…. Автобус" пройдут в Тюмени 13, 20 и 27 июля, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники экскурсии увидят город с необычного ракурса и услышат интересные истории об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", о знаменитых людях тюменского края. Горожане и гости Тюмени побывают в старинных кварталах Сараи, Потаскуй и Затюменке, полюбуются на неоновые огни Моста Влюбленных и набережной, Цветного пешеходного бульвара, площади Памяти, на классические формы Тюменского Драматического театра.

Экскурсии рассчитаны на посетителей старше 12 лет. Стартовать они будут от остановки "Набережная" в 21 час и в 22 часа.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

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# автобусная экскурсия , Музейный комплекс им , Словцова

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