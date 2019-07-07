За избиение бывшей соседки тюменцу грозит до трех лет лишения свободы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До трех лет лишения свободы грозит тюменцу за избиение бывшей соседки.

Как сообщает УВМД России по Тюменской области, информация о нанесении телесных повреждений местной жительнице поступила в полицию из медучреждения, куда была доставлена потерпевшая.

Как оказалось, она приехала в дом, в котором сама ранее проживала, в гости к приятельнице. В подъезде женщина встретила бывшего соседа, к которому испытывала личную неприязнь. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина нанес несколько ударов кулаком по лицу потерпевшей.

Полицейские определили местонахождение злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний горожанин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.