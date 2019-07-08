Команда проекта по развитию паллиативной помощи в России работает в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Команда проекта во главе с членом Центрального штаба ОНФ, учредителем Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер работает в Тюменской области 8-9 июля. Сотрудники фонда посетят ряд медицинских учреждений региона, встретятся с главными врачами.

Программа визита включает в себя объекты в Тюмени, Тобольске, Тюменском и Нижнетавдинском районах.

Напомним, Тюменская область – один из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи "Регион заботы". Программа усовершенствования паллиативной помощи стартует в 25 регионах России. Ее реализует Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам "Вера" и автономной некоммерческой организацией "Мастерская заботы".

В пилотных регионах эксперты оценят медицинские и социальные учреждения и сформируют индивидуальные дорожные карты по развитию паллиативной помощи.

В Тюменской области сотрудники проекта, в частности, посетит хоспис, детский психоневрологический дом-интернат, ФАПы, областную больницу №3. По итогам работы запланировано проведение совещания в региональном правительстве с участием губернатора региона Александра Моора.

Как сообщается на сайте ОНФ, пилотными субъектами для реализации проекта "Регион заботы" стали Московская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Нижегородская, Кировская, Волгоградская, Курганская, Тюменская область включая округа, Новосибирская, Кемеровская, Сахалинская области, республики Северная Осетия, Дагестан, Татарстан, Кабардино-Балкарская, Ставропольский, Красноярский, Приморский края, а также Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Предполагается, что после запуска пилотных программ и анализа полученных результатов эксперты разработают единую методику формирования программ для всех регионов страны.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Екатерина Исаева