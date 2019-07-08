В Тобольске отремонтируют спортивный центр
Центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске реконструируют за счет средств областного бюджета.
Распоряжение о выделении денег на ремонт и реконструкцию спортивных сооружений подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума правительства.
По спортцентру в Тобольске уже готова проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. В частности, здание ждет перепланировка помещений, капитальный ремонт кровли, лестниц, систем водо- и электроснабжения, вентиляции, отопления и водоотведения, замена дверей, окон и витражей, усиление конструктивных элементов бассейнов. Также благоустроят прилегающую территорию.
В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета продолжат работы по капитальному ремонту футбольного поля городского спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" и стадиона "Центральный".
Дарья Казакова