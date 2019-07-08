Запасы Саурейского месторождения оцениваются почти в 200 тысяч тонн свинца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свинец (лат. plumbum), Pb, химический элемент IV группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 82. Атомная масса 207,2. Свинец — тяжелый металл голубовато-серого цвета, очень пластичный, мягкий.

Свинец известен с III - II тысячелетия до н.э. В Месопотамии, Египте и других древних странах, где из него изготовляли большие кирпичи (чушки), статуи богов и царей, печати и различные предметы быта. Из свинца делали бронзу, а также таблички для письма острым твердым предметом. В более позднее время римляне стали изготовлять из свинца трубы для водопроводов. В древности свинец сопоставлялся с планетой Сатурн и часто именовался сатурном. В средние века благодаря своему тяжелому весу свинец играл особую роль в алхимических операциях, ему приписывали способность легко превращаться в золото.

На Приполярном и Полярном Урале выявлены комплексные руды, содержащие ресурсы свинца, меди, цинка, золота, серебра. Они концентрируются в пределах Северо-Сосьвинского, Вольинского и Грубеинско-Тыкотловского рудных районов со значительными прогнозными ресурсами. Здесь же по прогнозам могут быть найдены запасы алюминиевых руд, месторождения олова, бериллия, молибденита, тантала, ниобия.

Открытие проявлений свинцовых руд на Полярном Урале связывают с именами двух легендарных геологов: основателя тюменской школы геологов по поискам и разведке рудных и нерудных полезных ископаемых, Анатолия Подсосова и заслуженного геолога РФ Леонида Островского.

"Полярный Урал таит в себе немало сокровищ, - рассказал Анатолий Подсосов. - До 90-х годов прошлого века все месторождения, кроме железных руд и стройматериалов, были засекречены. И когда ко мне приходили журналисты, я ничего не мог им рассказать. А я прошел по Уралу вдоль и поперек, оставив за плечами шесть тысяч километров. Это наша минерально-сырьевая база, которая укрепляет и возвышает роль России в мире. Когда нам будет необходимо, мы придем и возьмем оттуда все, что нам нужно".

Одним из известных месторождений свинца на Полярном Урале до сих пор остается Саурейское месторождение, открытое еще в 1976 году. Потому что его разработка была затруднена из-за отсутствия дорог. Месторождение находится двухстах километрах на север от поселка Харпа и в пятидесяти – от железной дороги Обская – Бованенково.

Мощностью рудовмещающая толща, по оценке специалистов, составляет 300-400 м. Запасы Саурейского месторождения оцениваются почти в 200 тыс. тонн свинца.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.