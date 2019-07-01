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Школьники углубленно изучают химию на малой родине Менделеева

Общество, 17:45 12 июля 2019

пресс-службы СИБУРа | Фото: пресс-службы СИБУРа

Летний образовательный лагерь для школьников работает на малой родине Дмитрия Менделеева. На базе школы с. Верхние Аремзяны организованы две научные смены с углубленным изучением химии, физики и биологии для 40 одаренных детей 6-10 классов, сообщает администрация Тобольска.

"В первую смену основной акцент был сделан на химию и биологию, во вторую - больше внимания уделяется физике и биологии. Каждую смену по пять дней для детей проводят экскурсии, к ним приезжают преподаватели, они вместе ставят опыты – для этого в Верхне-Аремзянской школе есть все необходимое оборудование и реагенты. По итогам ребята защищают свои научные проекты", - рассказала педагог-организатор образовательного лагеря Ксения Панова.

20 ребят из второй смены проекта прошли по экологической тропе "Образ сибирской тайги" и посетили тобольские предприятия компании "СИБУР". для них состоялся производственный урок, специально разработанный корпоративным университетом компании, школьники узнали инструменты проверки качества полипропилена на предприятии, увидели весь процесс от подготовки до анализа проб.

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# Дмитрий Менделеев , Тобольск , школьники

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