Платиновый пояс Тюменской области тянется от Полярного Урала до берегов Карского моря

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Платина (platinum), Pt, химический элемент VIII группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 78. Аатомная масса 195,09. Платина - тяжелый тугоплавкий металл.

Платина, вероятно, была известна еще в древности. Первое описание платины как металла весьма огнестойкого, который можно расплавить лишь с помощью "испанского искусства", сделал итальянский врач Скалингер в 1557 году. По-видимому, тогда же металл получил и свое название "платина". Оно отображает пренебрежительное отношение к металлу, как мало к чему пригодному и не поддающемуся обработке. Слово "платина" произошло от испанского названия серебра - плата (Plata) и представляет собой уменьшительную форму этого слова, которое по-русски звучит, как серебрецо, серебришко (по Менделееву - серебрец). Интересно отметить, что слово платина созвучно русскому "плата" (платить, оплата и пр.) и близко ему по смыслу.

Исследования по поиску и учету металлов платиновой группы (платина, иридий, осмий, палладий, родий, рутений) ведутся на Полярном Урале давно. Все эти металлы встречаются в рудах совместно в самородном состоянии или образуют природные соединения друг с другом, изредка - в соединениях с железом, серой, сурьмой и мышьяком. Предполагается, что платиновый пояс тянется от Полярного Урала до берегов Карского моря.

Изучение платиноносности в Тюменской области показало, что повышенным содержанием металлов платиновой группы обладают хромитовые руды массива Рай-Из, черные сланцы осадочных комплексов Хараматолоу и Зилаиро-Лемвинской зоны, а также колчеданные руды.

В массиве Рай-Из металлы платиновой группы сконцентрированы в сплошных и густо вкрапленных рудах, где их содержание достигает 1 - 2 г/т. Преобладающими среди металлов платиновой группы являются наиболее дорогостоящие платиноиды - платина, осьмий, иридий. В ходе разработки месторождения эти металлы могут быть вовлечены в коллективный медно-никелевый продукт методом флотации.

На Войкаро-Сынинском массиве известны 25 коренных и 18 россыпных проявлений платины с ее содержанием от 0,1 до 5,28 г/т. Проявления отмечены в бассейне рек Хойла, Лагорта, Читим-Харута, Колокольня и Хулга. Вкрапления платины, палладия и осмия обнаружены в медно-колчедановых рудах месторождения Тышорское, Изшорское и Пятиреченское. Содержания платины и палладия - 0,1-05, г/т, осмия - до 2 г/т.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.