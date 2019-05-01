Медноколчеданные месторождения Урала остаются главными источниками добычи цинка в России

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В России цинк извлекается из медноколчеданных месторождений Урала, а также из полиметаллических месторождений в горах Южной Сибири и Приморья.

Цинк (zincum), Zn, химический элемент ii группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 30. Атомная масса 65,38. Синевато-белый металл.

Цинковая промышленность России не играет сколько-нибудь важной роли в мире, однако очень важна для отечественной экономики. Добыча цинка в России составляет лишь 1,7% от мировой, а производство рафинированного цинка — 2,7%. Низким остается уровень потребления цинка в стране — около 1 кг/чел., это намного ниже среднемирового.

В России цинк извлекается из медноколчеданных месторождений Урала, а также из полиметаллических месторождений в горах Южной Сибири и Приморья. На долю месторождений Уральского региона приходится более 75% объема выпуска российских цинковых концентратов.

Обеспеченность разведанными запасами эксплуатируемых месторождений в целом по стране хорошая и составляет 27 лет — на столько времени хватит известных ныне достоверных запасов, чтобы обеспечить нынешний уровень добычи.

На восточном склоне Полярного и Приполярного Урала выявлены залежи и проявления полиметаллических руд, содержащих свинец и цинк. Минеральный состав руд: галенит, сфалерит, халькопирит и барит.

Полярный Урал – это, как говорил в одном из интервью основатель тюменской школы геологов по поискам и разведке рудных и нерудных полезных ископаемых, Анатолий Подсосов, наша минерально-сырьевая база, которая укрепляет и возвышает роль России в мире. Когда будет необходимо, мы придем и возьмем оттуда всё, что нам нужно.

"Ощутимый результат по конкретной оценке участков обширной территории на наличие твердых полезных ископаемых был получен в период с 1960 по 1975 годы, -считает он. - За этот период были открыты все известные на сегодня месторождения, такие, как Саурейское, свинца, Тайкеуская группа редкометалльных месторождений. На площади горы Райиз (в переводе – Красная гора) было выявлено сразу несколько месторождений металлургического хромита – так получилось, что на сегодняшний день это самое крупное и единственное в России месторождение подобного рода".

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.