  • 8 июля 20198.07.2019понедельник
  • USD63,5841
    EUR71,6593
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменец похитил у бывшей возлюбленной банковскую карту

Происшествия, 17:49 08 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28-летний безработный житель Тюмени похитил у бывшей возлюбленной банковскую карту и купил алкоголь на ее деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД России.

В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее похитили банковскую карту.

Стражи правопорядка выяснили обстоятельства случившегося. Как оказалось, к потерпевшей в гости приехал бывший возлюбленный. В ходе распития спиртного мужчина похитил банковскую карту. Позже он сообщил хозяйке, что ему срочно необходимо уехать по делам и покинул квартиру. Тюменец потратил три тыс. рублей на алкоголь, расплатившись чужой банковской картой. Заявительница заметила списание денег через мобильное уведомление.

Ранее судимого 28-летнего безработного местного жителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# деньги , мошенничество , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 08.07.2019Тюменец похитил у бывшей возлюбленной банковскую карту
17:16 08.07.2019Задержан криминальный квартет, вскрывавший платежные терминалы
16:43 08.07.2019С пожаром в ангаре в Тюмени боролись более тридцати огнеборцев
15:05 08.07.2019Пропавшая в конце июня тюменка найдена задушенной в лесу в Ишимском районе