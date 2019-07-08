Тюменец похитил у бывшей возлюбленной банковскую карту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28-летний безработный житель Тюмени похитил у бывшей возлюбленной банковскую карту и купил алкоголь на ее деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД России.

В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее похитили банковскую карту.

Стражи правопорядка выяснили обстоятельства случившегося. Как оказалось, к потерпевшей в гости приехал бывший возлюбленный. В ходе распития спиртного мужчина похитил банковскую карту. Позже он сообщил хозяйке, что ему срочно необходимо уехать по делам и покинул квартиру. Тюменец потратил три тыс. рублей на алкоголь, расплатившись чужой банковской картой. Заявительница заметила списание денег через мобильное уведомление.

Ранее судимого 28-летнего безработного местного жителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.