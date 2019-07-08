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К акции "На службу к мужу" присоединились жены росгвардейцев Тюмени

Общество, 17:05 08 июля 2019

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Акция "На службу к мужу" проходит в войсках национальной гвардии в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Ульяна Долотова стала одной из тех, кто пришел поздравить вторую половину с праздником на рабочем месте.

Ее муж Эльдар - заместитель командира роты по работе с личным составом в Центре подготовки личного состава кинологической службы УрО ВНГ РФ. Он рассказал жене о породах собак, методах дрессировки, показал условия службы, а затем они вместе навестили щенков в питомнике.

Лейтенант Долотов - выпускник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии, в Тюмень они с женой переехали пять лет назад.

"Больше всего впечатлило в Тюмени благоустройство города, доброжелательность жителей. Командир части встретил нас как родных. Созданы все условия для прохождения службы, нас сразу обеспечили служебным жильем", - рассказал представитель Росгвардии.

Супруги Долотовы вместе пять лет, имеют общие увлечения, занимаются экстремальными видами спорта, сноубордом, плаванием, любят животных и дружно участвуют в жизни кинологического центра.

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# День семьи любви и верности , Росгвардия

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