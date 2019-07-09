"Дом.ru": скорость выше, каналов больше, цена прежняя

Фото: Дом.ru Фото: Дом.ru

Телеком-оператор "Дом.ru" увеличил скорость домашнего Интернета и количество каналов для действующих абонентов без изменения стоимости. Клиенты компании получат больше возможностей для интернет-серфинга и просмотра ТВ.

С 1 июля оператор увеличил базовую скорость для половины своих абонентов в среднем на 20 Мбит/с. Если абонент желает разогнаться еще больше, без дополнительной платы ему будет доступен бонус "до 100 Мбит/с на четыре месяца", который после окончания периода отключится автоматически. Чтобы выходить в Сеть на максимальной скорости, необходимо через личный кабинет проверить, поддерживает ли ее роутер. Если мощность роутера окажется недостаточной, можно приобрести новый, оставив заявку по телефону 51-30-30 или на сайте domru.ru.

Пользователи цифрового телевидения "Дом.ru TV" также получат новые каналы без увеличения абонентской платы: в пакете "Базoвый HD" появились пять новых телеканалов, в "Стандартном HD" - восемь, в "Цифровом HD" - 13, "Стандартном HD mini" - 21, а в пакете "Базoвый HD mini" - 33 новых телеканала.

Для тех, кто проводит лето на даче или в поездках, появилась возможность просматривать архив телепередач до семи дней с услугой "Управляй просмотром" и смотреть ТВ на любом устройстве – телевизоре, ноутбуке или смартфоне с услугой "Смотри везде" за 1 р/мес. в течение шести месяцев.

Всем абонентам"Дом.ruTV" оператор открыл доступ без дополнительной платы на три месяца сразу к шести тематическим пакетам телеканалов и одной подписке. Активировать их можно в личном кабинете.

"Мы благодарны нашим клиентам за то, что каждый день они выбирают нас, и заботимся о том, чтобы они получали только лучшие услуги и сервисы. Учитывая предпочтения пользователей, мы постоянно добавляем новые каналы в базовые пакеты услуг. Так, недавно мы запустили новый пакет каналов "Дорама", посвященный киноиндустрии стран Востока. А чтобы в квартире абонента всегда был высокоскоростной Интернет, в прошлом году мы представили обновленную линейку Wi-Fi роутеров", - отметила директор филиала "Дом.ru" в Кургане Ирина Гаркуша.