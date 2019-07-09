Долг тюменца за коммунальные услуги удержат из его зарплаты

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

178 тыс. рублей задолжала тюменская семья из трех человек за коммунальные услуги. Долг будет удерживаться из зарплаты главы семейства, сообщает служба судебных приставов по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, установить удержание с заработной платы в счет долга удалось через работодателя. Должнику придется оплатить также исполнительский сбор в размере семи процентов от общей суммы.

В 2019 году судебные приставы Тюменской области фиксируют рост неплательщиков по коммунальным платежам. Чаще всего это состоятельные граждане, которые объясняют свои накопившиеся долги тем, что они настолько заняты, что нет времени идти в ТРИЦ, стоять в очередях.