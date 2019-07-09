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Пятнадцать решений по улучшению жизни горожан предложили победители хакатона "Город в кармане"

Общество, 14:27 09 июля 2019

asi.ru | Фото: asi.ru

Тюменские создатели сайта, позволяющего городским сообществам транслировать информацию о своих событиях и вести статистику посещений, выиграли хакатон "Город в кармане". Он прошел в областной столице при поддержке Агентства стратегических инициатив, сообщает АСИ.

"Серебро" досталось команде с решением гидропонной системы полива, на третьем месте - команда с проектом системы контроля полива растений, основанной на аэропонике.

Мероприятие прошло в рамках программы "100 городских лидеров", в нем приняли участие пять городов: Тюмень, Саров, Железногорск, Якутск, Йошкар-Ола.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В течение 48 часов участники хакатонов решали кейсы, занимались разработкой приложений и сервисов. По итогам в каждом городе объявили по три команды победителей, в дальнейшем их идеи и наработки можно будет реализовать и тиражировать во всех городах России.

В Железногорске первое и третье места заняли команды с проектами внутридомовых коммуникационных сервисов, второе место - у команды с проектом "Пропуск".

В Якутске первое место заняла команда с проектом Coffee Bike - приложением для байкшеринга. Второе место - у команды с проектом "Добрый сосед" по внутридомовому коммуникационному сервису. Тройку замыкает команда с проектом Paganel - навигатором по достопримечательностям города.

В Сарове лидером стала команда, предложившая оценивать объем мусора с помощью смартфона, следом идет команда, решившая оптимизировать график пассажирских маршрутных перевозок. На третьем месте - команда, разработавшая решение "Умный светофор".

В Йошкар-Оле победители совместили в своем проекте приложение для жителей, где они могут предлагать свои идеи по благоустройству территорий, праздникам, благотворительности и приложение, которые фиксирует и описывает правонарушения в области городского хозяйства. Второе место заняла команда, предложившая создать информационную систему автоматизированного учета нестационарных торговых объектов. Тройку замыкает команда, совместившая в своем проекте такую систему и механизм фиксации правонарушений в области городского хозяйства.

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# АСИ , Хакатон

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