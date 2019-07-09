Пожилой житель Тюменской области избил жену тростью

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

До трех лет лишения свободы грозит 75-летнему жителю Тюменской области, которого подозревают в избиении супруги тростью. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД России.

В Увате к участковому уполномоченному полиции обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что супруг избил ее. Сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия 75-летний мужчина употреблял спиртное в своем доме. Это вызвало возмущение у супруги. Женщина сделала пенсионеру замечание. Между гражданами завязалась словесная перепалка.

В пылу ссоры пожилой мужчина схватил инвалидную трость и несколько раз ударил супругу. Впоследствии у пострадавшей диагностировали закрытый перелом конечности. Заключение медицинской комиссии подтвердило, что здоровью потерпевшей причинен вред средней степени тяжести.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".