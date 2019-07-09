Межрайонный велопробег посвятили юбилею области

13 человек приняли участие в третьем межрайонном велопробеге "Марафон здоровья", который стартовал от парка Победы в селе Армизонское. Акция была посвящена 75-летию Тюменской области.

"Главная цель этой акции — знакомство с молодежными активами других регионов, привлечение внимания к здоровому образу жизни подрастающего поколения, а также патриотическое воспитание", - рассказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта Оксана Орлик.

"Марафон здоровья" прошел по селам Армизонское, Бердюжье, Окунево, Казанское. Маршурт составил более 260 км. Первая остановка была в селе Бердюжье, где участники возложили цветы к памятнику павшим войнам. Затем искупались в озере Соленое в селе Окунево. В Казанском участники также почтили память фронтовиков Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску воинов, ознакомились с достопримечательностями села.

Участников поощрили сувенирами и грамотами.

Светлана Рядинская