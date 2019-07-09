Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск организовали реверсивное движение

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два большегруза "Хово", следовавшие в попутном направлении, столкнулись на 236-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Движение транспорта организовано в реверсивном движении, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителя одного из автомобилей зажало в кабине, его деблокировали с помощью специального инструмента спасатели. От госпитализации мужчина отказался. Помощь ему оказана на месте.

“Движение транспорта на этом участке федеральной автодороги по мосту через реку Иртыш осуществляется в реверсивном движении. С обеих сторон наблюдаются затруднения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Просим быть внимательнее на данном участке автодороге”, - рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.