Моор: Тюменская область готова внедрять инновационные подходы в вопросах паллиативной помощи

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Губернатор Александр Моор провел встречу с учредителем Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер. Речь шла об участии Тюменской области в пилотном проекте Общероссийского народного фронта по разработке и реализации региональных программ развития паллиативной помощи "Регион заботы".

В течение нескольких дней команда проекта, в которую вошли аналитики, экономисты, финансисты, юристы, врачи работала на территории области. Сотрудники фонда посетили медицинские учреждения в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском, Сорокинском и Нижнетавдинском районах.

Анна Федермессер поблагодарила губернатора за участие в проекте, отметив, что в УФО два пилотных региона - Тюменская и Курганская области.

Она напомнила, что есть поручение президента и решение Госсовета РФ о разработке в каждом субъекте программ развития паллиативной помощи. Дорожная карта действий должна основываться на лучших практиках страны, считает руководитель Центра паллиативной помощи.

"Наша задача - помочь пилотным регионам написать программу на несколько лет вперед, чтобы она не только соответствовала федеральному законодательству, но и отражала запросы региона, учитывала его специфику, территориальную и транспортную доступность, возрастную структуру населения, этнические группы и многое другое", - прокомментировала Анна Федермессер.

Губернатор Александр Моор разделяет эту точку зрения. "В этом деле нам очень важна независимая экспертиза и мнение специалистов. Мы изучим лучшие практики других регионов, чтобы скоординировать свою деятельность и, безусловно, Тюменская область готова внедрять инновационные подходы в вопросах паллиативной помощи. Для этого у нас есть желание и есть ресурс, что немаловажно", - подчеркнул глава региона.

Во встрече приняли участие первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, заместитель главы региона, руководитель департамента социального развития Ольга Кузнечевских, директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, руководитель проектного офиса ОНФ "Регион заботы" Борис Хесин.

Напомним, программа усовершенствования паллиативной помощи стартует в 25 регионах России. Ее реализует Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам "Вера" и автономной некоммерческой организацией "Мастерская заботы".

Тюменская область – один из пилотных регионов. В состав рабочей группы по разработке и реализации программы включены представители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования и науки, охраны труда, занятости населения, руководители медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь гражданам.