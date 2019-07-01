Полицейские Тюмени ищут пострадавших от вора-таксиста

| Фото: ГУ МВД России по Тюменской области | Фото: ГУ МВД России по Тюменской области

Таксиста, подозреваемого в краже денег у клиента, задержали сотрудники уголовного розыска Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

По версии следствия, 32-летний гражданин ближнего зарубежья, являясь водителем такси, воспользовался тем, что клиент находится в нетрезвом состоянии, и похитил более 13 тыс. рублей. Затем таксист вытащил пассажира из салона и оставил на улице. Вскоре потерпевший с заявлением о преступлении обратился в отдел полиции № 8 УМВД России по Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан.

У полицейских есть основания полагать, что данный человек может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий гражданина, запечатленного на видео, необходимо позвонить по телефонам: 29-18-56, 102 (мобильный), 02 (стационарный).