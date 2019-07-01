Проект "Чистая вода" зашел в небольшие населенные пункты Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональная программа "Чистая вода" с 2019 года начала реализовываться в поселках и селах Тюменской области с населением от 200 человек.

Показатель обеспечения населения Тюменской области чистой питьевой водой увеличили в два раза за 16 лет реализации региональной программы "Чистая вода". Работа по одному из приоритетных направлений в сфере ЖКХ в Тюменской области продолжается в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", запланированного на 2019-2024 годы.

Заместитель директора регионального департамента ЖКХ Алексей Майер рассказал, что работа по обеспечению чистой питьевой водой в Тюменской области ведется системно с 1996 года: тогда в регионе стартовала программа "Чистая вода". В тот год лишь 40% населения были обеспечены чистой питьевой водой. Затем программа трансформировалась – стала одним из приоритетных векторов в программе "Основные направления развития ЖКХ в Тюменской области". Сегодня эта работа вошла в подпрограмму "Чистая вода" нацпроекта "Экология".

"За период с 1996 по 2018 годы доля населения, обеспеченная питьевой водой, возросла с 40 до 88 процентов. Сельское население обеспечить водой всегда сложнее – там нет той компактности проживания, которая присуща городам. В городе же один-два водозабора обеспечивают водой 100 процентов населения", – объяснил Алексей Майер.

В тюменском регионе пять городов: Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск и Ялуторовск. Остальные населенные пункты – это более 1 тыс. 200 поселков, только 25 из них – это районные центры и крупные села с численностью населения 5-15 тыс. человек. До 2002 года не все районные центры были обеспечены питьевой водой: станции водоочистки были не на всех водозаборах. Основной объем ввода водоочистных станций пришелся на 2002-2011 годы. К 2011 году все районные центры обеспечили водой питьевого качества. Дальше "Чистая вода" пошла в глубинку.

"Чем больше численность населения, тем меньше удельная стоимость обеспечения каждого жителя водой. Понятно, что мы идем последовательно от большего к меньшему – от более крупных поселков к небольшим", – сказал Алексей Майер.

В Тюменской области более 1 тыс. небольших населенных пунктов с населением до 500 сельчан. Там устанавливают блочные водопроводные очистные станции (павильоны подготовки питьевой воды), поясняет Алексей Майер. С 2004 года по сей день в регионе установлено 505 таких павильонов. Причем в 2018 году поставлено 122 бокса, в 2019 году запланировано установить 79 павильонов.

"За этот период мы дифференцировали подход. В селах, где население подключено к централизованным сетям – где у жителей проведен водопровод в дом – там мы начали применять блочные водопроводные очистные сооружения, подающие очищенную воду в водопроводную сеть. Таких павильонов у нас уже 107 из 505", – поделился результатами Алексей Майер.

Такими блочными станциями водоотчистки в настоящее время обеспечены все населенные пункты Тюменской области численностью более 350 человек.

Ирина Ромашкина