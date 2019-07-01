  • 10 июля 201910.07.2019среда
  • USD63,7660
    EUR71,4626
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер юго-восточный

Радио "Ребячьей республики" стало доступно на iOS

Общество, 14:16 10 июля 2019

"Ребячья республика" | Фото: "Ребячья республика"

Мобильное приложение "Радио "Ребячья республика" теперь доступно не только на Android, но и на iOS. Разработчиками выступила компания "Russian soft", сообщает департамент социального развития.

Среди возможностей приложения - запись эфира, настройка качества звучания и установка сигнала в качестве будильника. При этом скорость Интернета не имеет значения. Создание приложения сделало значимый шаг в развитии детской журналистики и радиовещания.

В эфир радиостанции, помимо обязательных образовательных и развлекательных программ, выходят информационные передачи из детских центров Ассоциации и филиалов "Ребячьей республики". Практически каждый ребенок смены может стать героем или автором собственной радиопередачи в жанре репортажа, отчета, опроса или блиц-интервью.

Главный редактор радиостанции Андрей Ковалев отмечает, что слоганом Радио "Ребячья республика" служит фраза "Свобода. Равенство. Детство", где свобода заключается в выборе тем и программ, равенство – в возможности говорить наравне со взрослыми, ну а детство – это беззаботная пора и абсолютная мечта для всех, в том числе и для родителей.

В эфир радио выходит цикл интересных программ для родителей "Обычные необычности". Там они могут задать любые вопросы, связанные с организацией и проведением смен в современных детских центрах и получить на них ответы от реальных специалистов. Благодаря подобному медиасопровождению обеспечивается оперативное информирование целевой аудитории о всех достижениях и свершениях, новинках и инновациях в отрасли детского отдыха и оздоровления Тюменской области.

Детская радиостанция "Ребячья республика" ежедневно вещает в тюменском радиоэфире на волне 89,2 FM.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , радио , Ребячья республика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 10.07.2019На Ямале медведи обыскивают машины в поисках еды
15:10 10.07.2019Тюменские IT-специалисты выиграли грант Фонда содействия инновациям
14:27 10.07.2019Более четырнадцати тысяч абитуриентов подали документы в ТюмГУ
14:16 10.07.2019Радио "Ребячьей республики" стало доступно на iOS