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Русско-немецкая исследовательская экспедиция побывала в Тюмени и Тобольске

Общество, 17:23 10 июля 2019

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Обширную научную и культурную программу выполнили в Тюмени участники русско-немецкой экспедиции, повторившие маршрут немецкого географа и натуралиста Александра фон Гумбольдта, сообщает Русское географическое общество.

Специалисты Санкт-Петербургского горного университета и Фрайбергской горной академии посетили музей истории науки и техники Тюменского индустриального университета, приняли участие в заседании круглого стола "История освоения Сибири и перспективы научного сотрудничества", а также осмотрели памятные места, связанные с Александром фон Гумбольдтом и другими немецкими исследователями Сибири.

В Тобольске ученые оценили современное состояние береговой линии р. Иртыш и отобрали пробы грунта для дальнейших исследований. Они посетили музей и библиотеку в здании Главного корпуса Тобольского тюремного замка и побывали на малой родине Дмитрия Менделеева – в д. Верхние Аремзяны.

Путешествие исследователей приурочено к 250-летнему юбилею Александра фон Гумбольта и к 190-летию его экспедиции по России. Оно продлилось 18 дней. Участники проделали путь длиной около 3 тыс. километров. Маршрут экспедиции пролегал через 18 населенных пунктов России и Казахстана. Ученые собрали минералы, чтобы определить, изменился ли их состав за 190 лет.

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# исследования , Русское географическое общество

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