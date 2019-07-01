На полигоны Тюменской области завезли партию грунта для изоляции отходов

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

60 тыс. кубометров грунта для промежуточной изоляции отходов завез на полигоны в Тюмени, Ишиме и Тобольске региональный оператор по обращению с отходами. Еще 20 тыс. кубометров привезут дополнительно со строительных площадок мусоросортировочных заводов Тобольска и Ишима, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

По словам генерального директора ТЭО Константина Фрумкина, работы по нормативному содержанию объектов для захоронения отходов ведутся регулярно.

"Весной 2019 года на тюменском полигоне мы построили дорогу из железобетонных плит до самой высокой точки объекта и организовали разворотную площадку для транспорта. На всех полигонах круглосуточно дежурят поливомоечные машины и рабочие-регулировщики, проводятся осмотры тел полигонов для оперативного выявления мест, из которых может просачиваться свалочный газ", - сообщил он.

Кроме того, ТЭО привлекает независимые лаборатории, имеющие соответствующий аттестат аккредитации, для проведения мониторинга компонентов окружающей среды, в том числе, атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. Это позволяет выявить и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, проконтролировать деятельность полигонов и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.