Житель Заводоуковска украл у проводницы устройство для проверки билетов
| Фото: управления МВД России на транспорте УФО
Жителя Заводоуковска задержали по подозрению в краже у кондуктора пассажирского поезда. Мужчина похитил устройство для проверки поездных билетов, сообщает управление МВД России на транспорте УФО.
К полицейским обратилась сотрудница бригады пассажирского поезда Новый Уренгой – Казань. Она рассказала, что во время стоянки в Тюмени кто-то похитил у нее устройство проверки билетов.
Полицейские установили подозреваемого - 52-летнего жителя Заводоуковска. Как выяснилось, кражу он совершил за несколько минут до выхода на станции. В дальнейшем мужчина пользовался считывающим прибором, выполняющим некоторые функции смартфона. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".