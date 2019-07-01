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Житель Заводоуковска украл у проводницы устройство для проверки билетов

Происшествия, 17:34 10 июля 2019

управления МВД России на транспорте УФО | Фото: управления МВД России на транспорте УФО

Жителя Заводоуковска задержали по подозрению в краже у кондуктора пассажирского поезда. Мужчина похитил устройство для проверки поездных билетов, сообщает управление МВД России на транспорте УФО.

К полицейским обратилась сотрудница бригады пассажирского поезда Новый Уренгой – Казань. Она рассказала, что во время стоянки в Тюмени кто-то похитил у нее устройство проверки билетов.

Полицейские установили подозреваемого - 52-летнего жителя Заводоуковска. Как выяснилось, кражу он совершил за несколько минут до выхода на станции. В дальнейшем мужчина пользовался считывающим прибором, выполняющим некоторые функции смартфона. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража

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