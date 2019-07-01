В Тюменской области премируют учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ

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Результаты проведения ЕГЭ в Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора 10 июля.

Пять выпускников продемонстрировали наивысший результат сразу по двум предметам. Это одиннадцатиклассники тюменских общеобразовательных учреждений №30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ. 64 ученика сдали единый государственный экзамен на сто баллов, это на 23 больше, чем в 2018 году.

Как рассказал директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, единые государственные экзамены прошли в штатном режиме, без организационных и технических сбоев.

Губернатор Александр Моор поинтересовался, по каким дисциплинам тюменские выпускники набрали наивысшую оценку.

Руководитель областного департамента образования и науки сообщил, что увеличилось число ребят, получивших сто баллов по физике, математике, географии и химии. По русскому языку в Тюменской области всегда высокий показатель.

Кроме того, более 2 тыс. 600 учащихся набрали 81 и более баллов по различным дисциплинам, что составило 30,3%, в среднем по России этот показатель – 27%.

Средний балл в регионе составил по иностранному языку – 73%, русскому языку – 66,6%, географии – 61,6 %, информатике – 59,8%, литературе – 57,9%, химии – 56,8%, математике – 54,3% (профильная), 4, 31% (базовая).

Всего в Тюменской области, напомнил Алексей Райдер, итоговые экзамены сдавали 10 тысяч 120 выпускников. В этом году математику профильного уровня выбрали около половины ребят, более 40% – обществознание, 26,1% – физику. В период проведения экзаменов допущено 11 нарушений порядка ЕГЭ, экзаменационные работы этих участников аннулированы без права пересдачи в текущем учебном году.

Губернатор Александр Моор дал поручение подготовить проект распоряжения о денежных премиях учителям, чьи воспитанники сдали ЕГЭ на 100 баллов. 64 педагога Тюменской области получат поощрения от главы региона.