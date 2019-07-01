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Ямалец пойдет под суд за развратные действия в отношении детей

Происшествия, 11:43 11 июля 2019

из группы "СУ СКР по ЯНАО" во ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СКР по ЯНАО" во ВКонтакте

45-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении детей, предстанет перед судом в Новом Уренгое, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ по Ямалу.

Вечером 13 апреля мужчина на улице в мкрн Мирный совершил "развратные действия" в отношении двух девочек. Потерпевшие убежали с места преступления и рассказали о случившемся родителям.

Сотрудники полиции установили злоумышленника. Потерпевшие также опознали мужчину. Сейчас он под стражей.

Расследование завершено. Уголовное дело ушло в суд.

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# дети , следователи

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