Юные тюменцы, победившие рак, завоевали медали Всемирных детских игр победителей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Медали десятых Всемирных детских игр победителей завоевали тюменские дети, победившие рак, сообщает региональное медицинское общество.

Для Максима Лукошков из д. Старая Шадрина Упоровского района игры стали грандиозным событием. 4,5 года назад, когда Максим заболел, мама не могла даже подумать, что ее сын станет спортивной звездой и будет стоять на сцене с флагом Тюменской области. "Началось все с пневмонии, потом стали изменяться показатели крови, оказался лейкоз", – рассказала она.

Максим прошел долгий и сложный путь лечения. В 2017 году, после пункции, опухолевых клеток врачи не обнаружили. В деревне юный спортсмен играет в футбол с друзьями во дворе, а на всемирных играх в составе международной команды мальчиков в возрасте 7-9 лет он стал вратарем. Обыграв своих соперников, команда Максима завоевала бронзовые медали.

Золотую медаль в футболе в возрастной категории 12-13 лет завоевал Кирилл Легостаев. В команде Кирилла были представители России, Словакии, Венгрии, Болгарии, Белоруссии и Казахстана. Мальчик участвует участие в играх второй раз.

В стрельбе Алина Ваганова из Ялуторовска стала второй среди девочек 14-15 лет, а Павел Белоносов завоевал бронзу среди мальчиков 11 лет. Алина Камалова и Андрей Коровин из Тюмени не привезли наград, но приобрели новых друзей и знакомых, почувствовали себя частью большой, дружной команды.

Во Всемирных детских играх победителей участвовали дети и подростки из 15 стран мира. Тюменскую область представляли шесть ребят из Тюмени, Ялуторовска и Упоровского района. Транспортные расходы для детей и сопровождающих их родителей берет на себя тюменский благотворительный проект "Ключ к жизни".

Чтобы поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае сумма пожертвования составит 200 рублей. Если отправить просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с телефона спишется 100 рублей.