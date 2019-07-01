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Тюменка ответит за фиктивную регистрацию пятнадцати мигрантов

Происшествия, 13:32 11 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Еще 15 мигрантов зарегистрировала 31-летняя тюменка после штрафа за фиктивную регистрацию 86 нелегалов. Ее ждет суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, с 22 января по 5 февраля женщина фиктивно зарегистрировала в пустующем после смерти бабушки доме 15 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. При этом она не намеревалась предоставлять им жилье для проживания.

В надзорном органе отмечают, что ранее тюменку уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в том же доме 86 мигрантов. Ее оштрафовали, но должных выводов для себя она не сделала.

Прокуратура округа утвердила обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье судебного участка № 1 Калининского судебного района Тюмени.

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# мигранты , прокуратура , фиктивная регистрация , штрафы

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