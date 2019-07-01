Участники инклюзивного клуба "Горизонт" прибыли в Ишим

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Группа туристов с ограниченными возможностями здоровья приехала в Ишим, чтобы оценить его иклюзивные туристические возможности. Тюменцы остановились в Синицинском бору и разбили палатки.

Путешествие организовали благодаря победе руководителя клуба Светланы Жуковой и ее волонтерского проекта "Истоки" в грантовом Всероссийском конкурсе "Доброволец России-2018".

В рамках проекта клуб, который действует в тюменском дворце творчества и спорта "Пионер", со своим руководителем объехали многие населенные пункты, которые расположены неподалеку от Тюмени. Ишим - самый дальний маршрут, который одолели особенные туристы.

Программа пребывания в Ишиме у клубовцев насыщенная. Они уже посетили Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова. Театрализация, экскурсии, мастер-классы, вечерний вояж по городу предложили ишимские музейщики своим посетителям, они же организовали питание группы.

"Проживание в палатках в лесу - отличный вариант для отработки бытовых навыков, проведения обучающих мастер-классов, закрепления туристских умений. Доверительное общение, здоровый досуг, красота заповедного леса - неотъемлемые моменты жизни туристов. В походе и сами ребята с особенностями здоровья становятся волонтерами, учатся помогать друг другу, готовить на костре, петь костровые песни. А ведь еще несколько лет назад это, как правило, были изолированные квартирой люди, лишенные общения и возможности путешествовать", - рассказывает Светлана Жукова.

По ее словам, проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области "Истоки" - это комплекс мероприятий, содействующих организации инклюзивной туристической деятельности. Группы участников совершают путешествия по маршрутам, адаптированным под определенную целевую категорию, учитывая способности людей с нарушениями зрения, слуха, потребности маломобильных граждан.

Название "Истоки" возникло, потому что инклюзивный проект рассчитан на интересные и доступные маршруты, которые включает историческую, бытовую и экологическую составляющие, то есть возвращение к истокам, к природе, как к своему началу.

Путешественникам с ограниченными возможностями предстоит побывать в палеонтологической столице Тюменской области - Абатском районе и на горько-соленом озере в Ишимском районе.

Инна Кондрашкина