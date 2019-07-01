Тюменцы стали лауреатами Грушинского фестиваля

| Фото: городского департамента по спорту и молодежной политике | Фото: городского департамента по спорту и молодежной политике

Тюменки Ольга Рязанова и Александра Замятина стали победителями на 46-м Грушинском фестивале авторской песни, который прошел под Самарой, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Ольга участвовала в Грушинском фестивале не в первый раз, а Александра приехала на него впервые и сразу стала дипломантом конкурса.

"На фестивале я исполнила две песни: "Белые панамки" Вадима Егорова и "Парашют" Вячеслава Ковалева. Выбор был не случайным, я хотела разнообразить свою программу, поэтому выбрала одну военно-патриотическую песню, а вторую о дружбе, любви и мире. Очень разволновалась, когда узнала, что в составе жюри будет сам автор песни "Белые панамки". Он назвал меня своей любимой исполнительницей. Вы не представляете, как мне было приятно это слышать!", - рассказала Александра Замятина.

Ольга Рязанова представила на суд жюри песню о традициях северных народов "Рукава". В этом году на Грушинском фестивале Ольга выступала в пятый раз.

"Эмоции, как всегда разные, как и сам фестиваль. Многие исполнители приезжают, выигрывают и больше не возвращаются, а я возвращаюсь снова и снова. Причина совсем не в победе. Я стремлюсь к жизни!", - отметила Ольга Рязанова.

Младшие исполнители тоже внесли вклад в победную копилку тюменской делегации. Лауреатами конкурса стали Георгий Дробышев, Анна Солотова, а также младший состав ансамбля "Интервал".