Интересные мероприятия в Тюмени на 12-14 июля

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Афиша Тюмень" представляет мероприятия на предстоящий уикенд. Гостей и жителей Тюмени приглашают на творческие мастер-классы, выставки, вечеринки и другие события.

Фестиваль семейного самодеятельного творчества "Искристый Берег" (0+)

Программой фестиваля предусмотрено участие в семи номинациях: "Авторский мастер-класс", "Самодеятельная песня", "Театральное творчество", "Декоративно-прикладное творчество", "Интеллектуальное творчество", "Социальное творчество", "Литературное творчество". Подробнее тут.

Когда: 12-14 июля

Где: за деревней Мотуши на берегу Туры (57.133322, 66.450297)

Стоимость: 1 тыс. 700 за три дня для взрослого

Квиз "Эйнштейн Party (18+)

Это командно-развлекательный квиз на логику, смекалку. Возьми с собой друзей, коллег по работе, родных и близких. В общем, тех людей, с которыми ты хотел бы провести незабываемый вечер. Придумай оригинальное название, подтверждающее уникальность твоей команды. И регистрируйся тут.

Когда: 12 июля в 19 часов

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 300 рублей с человека

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 12 июля (и каждую пятницу) с 14 до 22 часов

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Спектакль "Рыжий чулок" (0+)

Это добрая и поучительная история о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем.

Когда: 12 июля в 10 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Спектакль "Светлые души" (16+)

Спектакль по одноименному рассказу Шукшина. Это история об извечной загадочности и широте русской души. О добре и прощении, сомнениях и желании открыться людям.

Когда: 12 июля в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8)

Стоимость: 450 рублей

Поэтический вечер #ОлиныЧтения (0+)

Лауреат всероссийских конкурсов чтецов, ведущая, тележурналист Ольга Гапеева исполнит самые душевные стихи авторов 20-21 века. За роялем - виртуоз Александр Шевченко.

Вечер пройдет в рамках уникальной выставки "Сокровища музеев России". Здесь тюменцы могут увидеть шедевры Айвазовского, Крамского, Пукирева, Билибина.

Когда: 12 июля в 18 часов

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный!

Показ фильма "Догма" (16+)

Два падших ангела мщения, Локи и Бартлби, за прегрешения свои обреченные вечность торчать в штате Висконсин, узнали, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь воспользоваться церковной католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором и пройти сквозь арку для отпущения грехов в новом соборе в Нью-Джерси.

Помешать им может только пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внучатая племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой помогают чернокожий тринадцатый апостол Руфус и два самых затрапезных смертных пророка – Джей и Молчаливый Боб. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами

Когда: 12 июля в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Проклятие монахини" (18+)

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

Когда: 12 июля в 21 час

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Вечеринка "ТУРБО ДЭНС 2000" (18+)

Твои любимые хиты из нулевых продолжают прокачивать танцпол.

Когда: 12 июня в 23 часа

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Вечеринка в баре "Атмосфера" (18+)

Ночь фантастичной Deep&Progressive House лирики от команды L.E.S PROM. Свои часовые сеты представят Slavazh, Ivan Klim, Katya Boykinya, Anton Pereladov и Deepward.

Когда: 12 июля в 23 часа 59 минут

Где: бар "Атмосфера" (ул. Ямская, 22)

Стоимость: 400-500 рублей

Фестиваль "На газоне" (0+)

Ежегодный полюбившийся тюменцам и гостям областной столицы фестиваль. В программе: зажигательные выступления творческих коллективов, детские аниматоры, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, открытая фитнес-тренировка, спортивные состязания, фотозоны и многое-многое другое. Занятие найдется для всех. Ведущий фестиваля – Александр Семенюта!

Когда: 13 июля с 12 до 15 часов

Где: Гилевская роща (детские площадки)

Вход свободный!

Забег в парке Затюменский

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтен.

Когда: 13 июля, разминка - в 8 часов 40 минут, старт - в 9 часов

Где: экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, 41)

Участие бесплатно!

Мастер-класс по играм в 3D очках (18+)

Каждую субботу "Виртуальное пространство" проводит бесплатный мастер-класс по играм в 3D очках. Нужна предварительная запись: 38-79-01.

Когда: 13 июля с 12 до 13 часов

Где: ТРЦ "Колумб" (ул. Московский тракт 118, 4 этаж)

Участие бесплатно!

Спектакль для самых маленьких "Ёжик, Медвежонок и дырпыр" (6+)

Ёжик и Медвежонок отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку не редко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. спектакль рекомендован детям от 4 до 8 лет.

Когда: 13 июля в 11 часов

Где: "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Спектакль "Умка" (0+)

Совсем ещё маленький белый медвежонок Умка познает огромный мир бескрайнего Севера. И именно мама Медведица учит его правильно строить уютную берлогу, чего надо остерегаться, а где надо знать, что он Белый Медведь — сильный и могущественный хозяин холодных льдов. И как приятно, засыпая слушать мамину историю о печальной рыбе- солнце. Удивительно познакомиться с Человеком, у которого две головы...

Когда: 13 июля в 12 часов

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200-450 рублей

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" (5+)

Маша и Вова отправляются в прошлое с помощью волшебного калейдоскопа. Они гуляют по улицам Тюмени, где еще не знают про Ямальский-2, аквапарк "ЛетоЛето" и открытие BlackStarBurger. Они встречаются и общаются с людьми оставившими след в истории не только города, но и всей страны.

Спектакль рассказывает зрителям о сохранившихся старинных зданиях города. И одному из таких зданий нужна помощь. В апреле этого года пожар нанес значительный урон мастерской тюменских реставраторов Шитовых. Само здание — это памятник архитектуры, построенный в 1909 году. После спектакля — творческая встреча со С. Шитовым. Требуется регистрация здесь.

Когда: 13 июля в 11 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход за благотворительный взнос

Спектакль "Это Тюмень, детка!" (16+)

Это спектакль о трёх вечно живущих в Тюмени бабушках. Неизвестно, сколько сотен лет хранят они в памяти историю своего полуразвалившегося дома, его жильцов, гостей, проезжих. Но какими бы нелепыми не были их байки, они хранят неизбывную любовь к Тюмени и ее жителям. Любовь искреннюю и насмешливую, без ложного пафоса и сантиментов.

Когда: 13 июля в 18 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская 8а)

Стоимость: 450 рублей

4-й фестиваль японских автомобилей JDM Fest Tyumen (12+)

JDM MAN - этих парней проверят на прочность через полосу препятствий, далее на точность стрельбы из водяных пистолетов, а победит тот, кто удержится на ногах в последнем конкурсе.

JDM GIRL - JDMщицам тоже будет не легко, но у каждой есть шанс доказать, что она лучшая - пройдя полосу препятствия, показав стойкость в головокружительном втором конкурсе. Финальный конкурс остается в секрете.

JDM AUTO CLUB – для автолюбителей приготовлены особые конкурсы в которых будет выявлен самый сильный, самый стойкий и дружный JDMный автоклуб 2019 года.

Скучать точно не придется, так как гостей ждут мастер-классы, автовыставка, автосоревнования, а также множество игр под громкую веселую музыку.

Когда: 13 июля в 15 часов

Где: Яхт-клуб "Рубин" (16 км Ялуторовского тракта)

Стоимость: 300-500 рублей

Продолжение здесь.