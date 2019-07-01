Пятьсот килограммов мороженого не пропустили в Тюменскую область
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500 кг мороженого не позволили ввезти из Казахастана в Тюменскую область сотрудники регионального управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.
Попытка ввоза специалисты пресекли при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на автодороге Ишим - Петропавловск.
"Партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов. Подконтрольная продукция в полном объеме возвращена на сопредельную территорию", — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
В отношении лица, осуществлявшего перевозку, возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарного законодательства.