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Пятьсот килограммов мороженого не пропустили в Тюменскую область

Общество, 10:38 12 июля 2019

admtyumen.ru (архивное) | Фото: admtyumen.ru (архивное)

500 кг мороженого не позволили ввезти из Казахастана в Тюменскую область сотрудники регионального управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

Попытка ввоза специалисты пресекли при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на автодороге Ишим - Петропавловск.

"Партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов. Подконтрольная продукция в полном объеме возвращена на сопредельную территорию", — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В отношении лица, осуществлявшего перевозку, возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарного законодательства.

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# документы , мороженое , Россельхознадзор

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