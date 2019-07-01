Тоболяк заступился за мать и ударил брата вилкой в шею

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

32-летний житель Тобольска воткнул брату в шею вилку, заступаясь за мать. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщение о том, что в приемное отделение городской больницы доставили мужчину с проникающим ранением шеи и повреждением гортани, поступило в дежурную часть тобольской полиции. Врачи констатировали причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался официально нетрудоустроенный 32-летний родной брат пострадавшего.

Стражи порядка установили, что подозреваемый спал на веранде частного дома и услышал, как старший брат ругается с матерью. Женщина выбежала на улицу, а мужчина решил остановить агрессивно настроенного родственника. Между братьями завязалась драка.

Один выхватил из рук разгоряченного брата вилку, которой тот угрожал матери, и ударил его в шею. У мужчины потекла кровь. Обидчик тут же вызвал скорую помощь.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Задержанный полностью признал вину. Он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.