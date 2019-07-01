В Тюмени пройдет региональный этап национального чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: пресс-службы департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента труда и занятости населения Тюменской области

Конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" состоится в Тюмени 9-10 сентября.

Четвертый региональный отборочный этап Национального чемпионата пройдет более чем по 10 компетенциям, таким как "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Массажист" и другим, сообщает городской центр занятости населения.

Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посоревнуются по трем категориям: школьники, студенты, специалисты. Все желающие могут подать заявку на участие, пройдя до 20 августа регистрацию по ссылке.

Оценивать профессионалов будут эксперты – представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Впервые в этом году в рамках чемпионата состоится конкурс "Лучший волонтер" среди тех волонтеров, которые будут задействованы в проведении "Абилимпикса", а также ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью. Вакансии представят в том числе те работодатели, у которых имеются квотируемые рабочие места.

Победители регионального этапа отправятся защищать Тюменскую область на Национальный чемпионат, который пройдет в ноябре в Москве.

Напомним, восемь медалей завоевала команда Тюменской области на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Москве в 2018 году. Честь Тюменской области отстаивали 18 человек в 15 компетенциях. Тюменцы привезли две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.