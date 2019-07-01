Тридцать восемь команд примут участие в чемпионате по интеллектуальным играм в Тюмени

| Фото: интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: интеллектуальное движение Тюменской области

38 команд - около 250 человек - примут участие в общем и студенческом зачетах открытого чемпионата Тюменской области по интеллектуальным играм в театральном центре "Космос" в Тюмени 13 июля, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Участники из Тюмени, Новосибирска, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ижевска, Челябинска, Перми и Заречного будут соревноваться в четырех дисциплинах: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет", командных и индивидуальных "Мультииграх".

Лучшая команда отправится на чемпионат России по интеллектуальным играм .