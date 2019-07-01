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Новый кондитерский цех откроют в Тюмени

Экономика, 15:10 12 июля 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый инвестиционный проект по строительству цеха производства кондитерских изделий реализует в Тюмени индивидуальный предприниматель Равил Бинятов, сообщает инвестиционное агентство региона.

В рамках проекта инвесторы уже возвели основной цех площадью 1 тыс. 480 кв. м и одно складское помещение, закупили основное оборудование для производства. До конца 2019 года планируется построить еще один склад и благоустроить территорию.

В сутки предприятие планирует производить до 3,45 тонн кондитерских изделий. Ассортимент продукции будет включать в себя 11 видов пряников, 10 наименований кексов, более 20 видов печенья, а также вафли, мармелад и пирожные.

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# инвестиционные проекты , кондитерские изделия , производство

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