Ямальские следователи устанавливают личность погибшего мужчины

| Фото: СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Личность мужчины, тело которого обнаружили на участке акватории Обской губы, устанавливают ямальские следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 10 июня на участке акватории Обской губы в 3 км к северу от с. Новый Порт Ямальского района во льду обнаружили тело мужчины.

"В ходе исследования тела, подверженного ярко выраженным гнилостными изменениям, обнаружены телесные повреждения", — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства наступления смерти. Назначен комплекс судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, в том числе и молекулярно-генетическая. Сотрудники СКР исследуют все уголовные дела, возбужденные по факту безвестного исчезновения людей.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" продолжается.