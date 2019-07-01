В Тюменской области подвели итоги программы развития транспортной инфраструктуры

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

198 млн пассажиров перевезли в Тюменской области всеми видами транспорта в 2018 году, 98% из них – автомобильным. Итоги программы "Развитие транспортной инфраструктуры" рассмотрели на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора.

Из четырех основных показателей подпрограммы "Развитие транспорта" один перевыполнен, два выполнены на 100%. Показатель "Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта" составил 93%. Такие данные прозвучали в докладе заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова.

Он сообщил, что регулярными маршрутами связаны 1 тыс. 182 из 1 тыс. 236 населенных пункта области. В 19 труднодоступных сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, где отсутствует альтернативное транспортное сообщение, можно добраться воздушным транспортом с мая по ноябрь. Маршрутная сеть водного транспорта охватывает 20 населенных пунктов. За навигационный период 2018 года выполнено 90 рейсов теплоходом класса "Заря".

По словам Сергея Шустова, предусмотрены меры по стимулированию использования экологически чистого транспорта, созданию необходимой инфраструктуры, внедрению современных систем управления пассажирским транспортом. На маршрутах регулярных перевозок эксплуатируется 474 автобуса с газомоторным оборудованием, в том числе 67 единиц, работающих на метане, в текущем году планируется приобрести еще 30 подобных автобусов.

В городах Тюмень, Заводоуковск, Тобольск, Ишим внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте. В 2019 году внедрение АСОП планируется во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области.

Из трех основных показателей подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства", два выполнены на 100%, один – перевыполнен. Дорогами с твердым покрытием соединено 13 населенных пунктов общей численностью 1 506 человек.

В 2019 году за счет софинансирования из федерального бюджета планируется соединить д. Томская Омутинского района, за счет областных средств – семь населенных пунктов.

Основным направлением в сфере развития областных автомобильных дорог в 2018 году стало завершение строительства ранее начатых объектов. Так, открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструированы существующий мост по ул. Мельникайте и 6 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороге. Кроме того, выполнен ремонт 629 км автодорог области. В текущем году будут приведены в нормативное состояние региональные дороги, планируется отремонтировать 740 км автодорог области.

Губернатор Александр Моор напомнил, что Тюменская область вошла в тройку лучших по результатам опроса, который проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По его словам, это хорошая оценка работы, но сдавать позиции не стоит.

"В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. При этом региональные и муниципальные дороги тоже не оставались без внимания. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как раз на них будет сделан основной акцент", – подчеркнул Александр Моор.

В федеральном проекте по развитию дорожной сети принимает участие Тюменская городская агломерация и вся сеть региональных и межмуниципальных дорог области, а это 8 167 км. В 2019 году выполнят ремонт 399 объектов, общей протяженностью 511,7 км. По итогам года нормативное состояние дорог городской агломерации составит 80,9%, региональных – 61,92%.

Как сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов, по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за 2018 год программа "Развитие транспортной инфраструктуры" отнесена к высокоэффективным.