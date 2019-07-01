Юбилейная экспедиция "Мамонтенок" объединила более пятидесяти участников

| Фото: ДЮЦ «Авангард» | Фото: ДЮЦ «Авангард»

Более пятидесяти старшеклассников и студентов из Тюмени, Сургута и п. Березовский стали участниками 25-й юбилейной областной детской краеведческой экспедиции "Мамонтенок". Мероприятие состоялось на базе Археологического музея-заповедника, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В программу экспедиции вошли интерактивные экскурсии, мастер-классы по прикладному творчеству и стрельбе из лука, а также краеведческие и этнографические выезды в поселки Андреевский и Боровский.

По словам директора ДЮЦ "Авангард" Татьяны Феоктистовой, ребята приобрели новые знания в области краеведения, этнографии, археологии и прикладного творчества.

"Во время ландшафтной экскурсии "Тропой предков" они посетили археологический памятник Федерального значения "Андрюшин городок", открытый в конце 19 века известным сибирским краеведом Иваном Словцовым. В ходе экскурсии "Под бубен вечного Аргиша" познакомились с культурой, бытом и верованиями коренных народов Севера. На театрализованной экскурсии "Сказы Хранительницы Андреевских легенд" узнали о предметах быта 18-19 века и увидели декорации к художественному фильму "Тобол", - рассказала она.

Почетными гостями праздника, посвященного 25-летию "Мамонтенка", стали участники и сотрудники экспедиции прошлых лет, а также представители администрации Тюмени и Тюменского района.