Более тридцати участников собрал чемпионат по рыболовному спорту в Упоровском районе

| Фото: Тюменская областная региональная организация ВОИ во ВКонтакте | Фото: Тюменская областная региональная организация ВОИ во ВКонтакте

Больше 30 человек с ограниченными возможностями здоровья стали участниками открытого чемпионата по рыболовному спорту на поплавочную снасть в Упоровском районе, прошедшего на озере Песьяном 9-10 июля.

Победителями чемпионата стали жители Упорово Татьяна Романова и Николай Токмин.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" обладательница первого места среди женщин, ее улов составил 1 кг 600 г. "В зачет не пошли два маленьких зеркальных карпа, я их отпустила обратно в воду. Но все равно сумела одержать победу. В прошлом году я впервые участвовала в соревнованиях, очень понравилось. Тогда я тоже заняла первое место. Секрет, о котором спрашивают друзья-соперники, прост. Муж – заядлый рыбак знаниями делится, и удача улыбается", - пояснила Татьяна Романова.

Как сообщил спорторганизатор Упоровского отделения Всероссийского общества инвалидов Виталий Тараканов, призовые места и среди мужчин, и среди женщин заняли представители Упоровского района. Гости из Тюмени тоже старались продемонстрировать мастерство. Один из них – Никита Меркушин - был по итогам чемпионата награжден за волю к победе.

"Награду за самую большую пойманную рыбу получил Николай Токмин, а приз за самую маленькую, вес которой всего 2 грамма, вручили председателю Упоровского отделения общества инвалидов Андрею Бердюгину", - рассказал Виталий Тараканов.

Также памятные призы и дипломы получили самый старший и самый юный участники.

Ирина Кургузова